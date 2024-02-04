Розвідка Британії розповіла про роль "вагнерівців", які залишаються у Білорусі

Британська розвідка вважає, що на цей час на території Білорусі перебуває менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнер" і їх використовують як інструкторів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 4 лютого.

Розвідка зазначає, що у Білорусі скоріш за все перебуває менше тисячі "вагнерівців", тоді як у період найбільшої присутності після червня 2023 року їх там було близько 8000.

"Вагнер" майже точно допомагає навчати білоруських військових і силовиків", – зазначають в огляді.

Аналітики вважають малоймовірним, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко захоче розширити використання бойовиків ПВК "Вагнер", наприклад, в рамках дій білоруських силових структур всередині країни чи для охорони кордону.

"Триваюча присутність "вагнерівців" у Білорусі майже напевно грає на руку Росії у веденні бойових дій, оскільки це змушує Україну підтримувати оборонні позиції і залишати особовий склад на кордоні з Білоруссю", – додають в огляді.

В одному з попередніх оглядів розвідка також розповідала, як у Росії використовують залишки ПВК "Вагнер" після невдалого заколоту її лідера Євгенія Пригожина.

Також розвідка відзначила, що у Росії більше не пропонують короткострокові контракти на військову службу ув’язненим.