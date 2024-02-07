Сербія заявила, що Косово не дозволило ввезти динари для косовських сербів

Народний банк Сербії 7 лютого заявив, що на кордоні з частково визнаним Косовом не пропустили автомобіль із сербськими динарами, призначеними для виплат зарплат і пенсій косовським сербам у північних муніципалітетах.

Про це пише "Європейська правда".

Сербський центробанк стверджує, що його автомобіль із динарами, які мали передати приватній інкасаторській службі, вранці 7 лютого розвернули на пункті пропуску Ярине "без будь-яких пояснень".

Там додають, що динари призначались для казначейського сховища Народного банку Сербії в місті Лепосавич, що на півночі Косова.

"НБС рішуче засуджує сьогоднішній інцидент і закликає до негайного скасування дискримінаційних, незаконних і безпрецедентних заходів, запроваджених тимчасовими інституціями Приштини", – йдеться в заяві центробанку Сербії.

Нагадаємо, з 1 лютого уряд Косова заборонив банкам та іншим фінансовим установам у районах, населених сербами, використовувати динар. Але після тиску міжнародних партнерів, які побоювались ескалації, цей захід відклали на невизначений час.

Євросоюз та Сполучені Штати тиснуть на Приштину та Белград, щоб вони виконували домовленості, яких президент Сербії Александар Вучич та глава косовського уряду Альбін Курті досягли в лютому й березні минулого року.