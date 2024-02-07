Сербия заявила, что Косово не позволило ввезти динары для косовских сербов

Народный банк Сербии 7 февраля заявил, что на границе с частично признанным Косовом не пропустили автомобиль с сербскими динарами, предназначенными для выплат зарплат и пенсий косовским сербам в северных муниципалитетах.

Об этом пишет "Европейская правда".

Сербский центробанк утверждает, что его автомобиль с динарами, которые должны были передать частной инкассаторской службе, утром 7 февраля развернули на пункте пропуска Ярине "без каких-либо объяснений".

Там добавляют, что динары предназначались для казначейского хранилища Народного банка Сербии в городе Лепосавич, что на севере Косова.

"НБС решительно осуждает сегодняшний инцидент и призывает к немедленной отмене дискриминационных, незаконных и беспрецедентных мер, введенных временными институтами Приштины", – говорится в заявлении центробанка Сербии.

Напомним, с 1 февраля правительство Косова запретило банкам и другим финансовым учреждениям в районах, населенных сербами, использовать динар. Но после давления международных партнеров, которые опасались эскалации, эту меру отложили на неопределенное время.

Евросоюз и Соединенные Штаты давят на Приштину и Белград, чтобы они выполняли договоренности, которых президент Сербии Александар Вучич и глава косовского правительства Альбин Курти достигли в феврале и марте прошлого года.