Президентка Єврокомісії засудила сплеск антисемітизму після нападу ХАМАС на Ізраїль

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила масове зростання антисемітизму в Європі після терористичних атак ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

"Європейські євреї знову живуть у страху", – зазначила фон дер Ляєн напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту та 79-ї річниці визволення концтабору Аушвіц.

Вона закликала Євросоюз пам'ятати про шість мільйонів єврейських жінок, чоловіків та дітей, а також всіх інших жертв, серед яких сотні тисяч ромів, вбитих під час Голокосту.

За її словами, пам'ять про Голокост набула нового значення після терористичних атак палестинського бойового угрупування ХАМАС на Ізраїль.

"Євреї зазнають знущань, переслідувань і нападів на вулицях, у школах та університетах. Синагоги піддавались вандалізму. Єврейські кладовища оскверняли", – вказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що антисемітській ненависті немає місця, особливо в Європі, а також додала, що немає жодного виправдання антисемітизму.

За даними Федерального відомства кримінальної поліції, після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року в Німеччині було скоєно 2249 антисемітських злочинів.

Перед цим у Бельгії повідомили, що різко зросла кількість антисемітських актів, про що свідчать останні дані незалежного громадського органу, який бореться з дискримінацією.

Нагадаємо, у листопаді суд Страсбурга визнав 62-річного чоловіка винним у розпалюванні расової ненависті за антисемітське графіті й ухвалив засудити його до півтора року ув’язнення.

Перед цим стало відомо, що десять єврейських надгробків були пошкоджені на німецькому військовому кладовищі часів Першої світової війни в муніципалтеті Мулен-су-Тувен, що у французькому регіоні Уаза.