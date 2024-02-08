У Швеції розповіли про зрив теракту, планованого Іраном

У Поліції безпеки Швеції заявили, що Іран планував напади на країну, через кілька днів після того, як місцеві ЗМІ повідомили, що два іранці були депортовані за змову з метою вбивства трьох шведських євреїв кілька років тому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Раніше цього тижня шведська телерадіокомпанія SR повідомила, що двох іранців підозрюють у плануванні вбивства членів шведської єврейської громади. Вони були заарештовані в 2021 році і вислані зі Швеції в 2022 році без пред'явлення звинувачень.

Даніель Стенлінг, голова відділу контррозвідки у Поліції безпеки, заявив у четвер, що Іран "готував і проводив діяльність, спрямовану на здійснення так званого фізичного нападу проти когось або чогось у Швеції".

Він додав, що "ми працювали над низкою таких випадків, коли ми, за нашими оцінками, зірвали таку підготовку". Він відмовився повідомити подробиці.

Двоє депортованих іранців попросили притулку в скандинавській країні в 2015 році, стверджуючи, що вони афганці, і врешті-решт отримали притулок у Швеції. У повідомленні йдеться про Махді Рамезані та Ферештеха Санайфаріда, а також про їхні зв'язки з іранським Корпусом вартових ісламської революції.

Шведський прокурор раніше підтвердив, що ці двоє, чоловік і жінка, підозрюються у плануванні нападу, який "вважається терористичним", і що вони були вислані зі Швеції. Прокурор Ганс Ірман не повідомив, коли саме.

Він також заявив, що обвинувачення "не змогло отримати необхідні докази, які були передумовою для висунення звинувачень". Він також відмовився надати подальші подробиці.

Поліція безпеки раніше заявляла, що Іран веде активну діяльність у Швеції, він названий однією з країн, які становлять найбільшу розвідувальну загрозу для Швеції.

Нагадаємо, на початку року уряд Швеції презентував оновлену стратегію протидії тероризму та екстремізму.

Як відомо, протягом 2023 року у мусульманському світі зросла неприязнь до Швеції після серії акцій з публічним спаленням Корану, які розпочав скандальний дансько-шведський активіст, а згодом підхопили інші особи та організації.