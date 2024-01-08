Уряд Швеції презентував нову стратегію протидії тероризму та екстремізму

Уряд Швеції презентував оновлену стратегію протидії тероризму та екстремізму.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Це перше оновлення державної стратегії у цій сфері з 2015 року.

"Усім відомо, що у нас багатокомпонентна, складна і частково нова безпекова ситуація в країні", – зазначив на презентації прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Ключовими словами у стратегії визначили "запобігти-відвернути-захистити-керувати". Порівняно з попередньою, змінилися останні два слова.

"Усі ми розуміємо, що левова частка такої стратегії – це запобігання і відвернення таких подій. Але також чітко зрозуміло, що ми маємо бути готовими реагувати, якщо щось все ж сталося", – зазначив міністр юстиції Гуннар Стрьоммер.

На практиці йдеться про поглиблену взаємодію служб надзвичайних ситуацій, поліції та медиків для підготовки до потенційних ситуацій і реагування на них.

Новою рисою в документі є те, що тероризм та насильницький екстремізм поєднали "під однією парасолькою". Раніше у Швеції для цього було дві окремі стратегії.

Як відомо, протягом 2023 року у мусульманському світі зросла неприязнь до Швеції після серії акцій з публічним спаленням Корану, які розпочав скандальний дансько-шведський активіст, а згодом підхопили інші особи та організації.

На цьому тлі ще до ескалації на Близькому Сході Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, а також підвищила рівень терористичної загрози.

Під час останнього ісламістського теракту у Брюсселі загинули двоє шведських вболівальників, вважають, що нападник умисно обрав їх ціллю.