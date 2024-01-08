Уряд Швеції презентував нову стратегію протидії тероризму та екстремізму
Уряд Швеції презентував оновлену стратегію протидії тероризму та екстремізму.
Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".
Це перше оновлення державної стратегії у цій сфері з 2015 року.
"Усім відомо, що у нас багатокомпонентна, складна і частково нова безпекова ситуація в країні", – зазначив на презентації прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
Ключовими словами у стратегії визначили "запобігти-відвернути-захистити-керувати". Порівняно з попередньою, змінилися останні два слова.
"Усі ми розуміємо, що левова частка такої стратегії – це запобігання і відвернення таких подій. Але також чітко зрозуміло, що ми маємо бути готовими реагувати, якщо щось все ж сталося", – зазначив міністр юстиції Гуннар Стрьоммер.
На практиці йдеться про поглиблену взаємодію служб надзвичайних ситуацій, поліції та медиків для підготовки до потенційних ситуацій і реагування на них.
Новою рисою в документі є те, що тероризм та насильницький екстремізм поєднали "під однією парасолькою". Раніше у Швеції для цього було дві окремі стратегії.
Як відомо, протягом 2023 року у мусульманському світі зросла неприязнь до Швеції після серії акцій з публічним спаленням Корану, які розпочав скандальний дансько-шведський активіст, а згодом підхопили інші особи та організації.
На цьому тлі ще до ескалації на Близькому Сході Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, а також підвищила рівень терористичної загрози.
Під час останнього ісламістського теракту у Брюсселі загинули двоє шведських вболівальників, вважають, що нападник умисно обрав їх ціллю.