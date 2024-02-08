В Швеции рассказали о срыве теракта, планируемого Ираном

В Полиции безопасности Швеции заявили, что Иран планировал нападения на страну, через несколько дней после того, как местные СМИ сообщили, что два иранца были депортированы за сговор с целью убийства трех шведских евреев несколько лет назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Ранее на этой неделе шведская телерадиокомпания SR сообщила, что двух иранцев подозревают в планировании убийства членов шведской еврейской общины. Они были арестованы в 2021 году и высланы из Швеции в 2022 году без предъявления обвинений.

Даниэль Стенлинг, глава отдела контрразведки в Полиции безопасности, заявил в четверг, что Иран "готовил и проводил деятельность, направленную на осуществление физического нападения против кого-то или чего-то в Швеции".

Стенлинг добавил, что "мы работали над рядом таких случаев, когда мы, по нашим оценкам, сорвали такую подготовку". Он отказался сообщить подробности.

Двое депортированных иранцев попросили убежища в скандинавской стране в 2015 году, утверждая, что они афганцы, и в конце концов получили убежище в Швеции. В сообщении говорится о Махди Рамезани и Ферештехе Санайфариде, а также об их связях с иранским Корпусом стражей исламской революции.

Шведский прокурор ранее подтвердил, что эти двое, мужчина и женщина, подозреваются в планировании нападения, которое "считается террористическим", и что они были высланы из Швеции. Прокурор Ганс Ирман не сообщил, когда именно.

Ирман также заявил, что обвинение "не смогло получить необходимые доказательства, которые были предпосылкой для выдвижения обвинений". Он также отказался предоставить дальнейшие подробности.

Полиция безопасности ранее заявляла, что Иран ведет активную деятельность в Швеции, он назван одной из стран, которые представляют наибольшую разведывательную угрозу для Швеции.

Напомним, в начале года правительство Швеции представило обновленную стратегию противодействия терроризму и экстремизму.

Как известно, в течение 2023 года в мусульманском мире возросла неприязнь к Швеции после серии акций с публичным сожжением Корана, которые начал скандальный датско-шведский активист, а впоследствии подхватили другие лица и организации.