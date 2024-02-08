Новий глава МЗС Молдови не допускає нормалізацію відносин з РФ у найближчому майбутньому

Новий глава МЗС Молдови Міхай Попшой заявив, що варварська війна Росії в Україні робить неможливим будь-яке поліпшення відносин з Москвою у найближчому майбутньому.

Про це Попшой заявив у програмі Punctul pe AZi на TVR Moldova, його цитує видання Newsmaker.

"З огляду на сьогоднішній досвід і жахи, що відбуваються в Україні, через варварську, вкрай цинічну війну важко говорити про будь-яке значне поліпшення відносин у найближчому майбутньому… У цьому контексті, звичайно, ми не можемо говорити про нормалізацію відносин", – заявив глава МЗС Молдови.

Він додав, що через російську війну в Україні добрі торговельні відносини в РФ є неможливими.

"Коли держава грубо порушує міжнародне право і чинить жахіття, подібних до яких не було на європейському континенті з часів Другої світової війни, з великим жалем доводиться констатувати, що, хоч би якими дипломатичними ми були, хоч би як бажали добра нашим громадянам тут і там, хороших торговельних відносин, на це, на жаль, доведеться почекати", – сказав міністр.

Він наголосив, що на жахи, які відбуваються в Україні, неможливо закрити очі, а Росії та російському суспільству знадобиться надзвичайно багато часу, "щоб переварити те, що трапилося".

Попшой також повідомив, що на сьогодні Молдова приєдналася до понад 80% санкцій, запроваджених ЄС проти Росії в контексті війни.

Примітно, що Попшой, який недавно очолив МЗС країни, внесений до санкційного списку РФ і в’їзд у Росію йому заборонений.