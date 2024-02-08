Новый глава МИД Молдовы не допускает нормализации отношений с РФ в ближайшем будущем

Новый глава МИД Молдовы Михай Попшой заявил, что варварская война России в Украине делает невозможным любое улучшение отношений с Москвой в ближайшем будущем.

Об этом Попшой заявил в программе Punctul pe AZi на TVR Moldova, его цитирует издание Newsmaker.

"Учитывая сегодняшний опыт и ужасы, происходящие в Украине, из-за варварской, крайне циничной войны трудно говорить о каком-либо значительном улучшении отношений в ближайшем будущем... В этом контексте, конечно, мы не можем говорить о нормализации отношений", – заявил глава МИД Молдовы.

Он добавил, что из-за российской войны в Украине хорошие торговые отношения в РФ невозможны.

"Когда государство грубо нарушает международное право и совершает ужасы, подобных которым не было на европейском континенте со времен Второй мировой войны, с большим сожалением приходится констатировать, что, какими бы дипломатическими мы ни были, как бы ни желали добра нашим гражданам здесь и там, хороших торговых отношений, этого, к сожалению, придется подождать", – сказал министр.

Он подчеркнул, что на ужасы, которые происходят в Украине, невозможно закрыть глаза, а России и российскому обществу понадобится очень много времени, "чтобы переварить то, что случилось".

Попшой также сообщил, что на сегодня Молдова присоединилась к более 80% санкций, введенных ЕС против России в контексте войны.

Примечательно, что Попшой, который только недавно возглавил МИД страны, внесен в санкционный список РФ и въезд в Россию ему запрещен.