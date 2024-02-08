Україна почала переговори про "гарантії безпеки" зі ще однією країною НАТО

Представники України та Данії 8 лютого провели перший раунд переговорів про укладання двосторонньої угоди про безпекові зобов'язання в межах рамкової декларації "Групи семи".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Офіс президента.

Делегацію України на переговорах про "гарантії безпеки" очолив заступник голови ОП Ігор Жовква, а Данії – державний секретар Міністерства закордонних справ країни Лісбет Зільмер-Йонс.

Зазначається, що сторони обговорили "основні елементи майбутніх двосторонніх безпекових зобов'язань та узгодили графік подальших переговорів".

"Зобов'язання Данії у сфері безпеки підтверджують непохитну й потужну підтримку, включно з військовою допомогою, яку вона надає нашій країні з початку російської агресії", – переконані в Офісі президента.

Початок переговорів минулого місяця анонсував голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен під час візиту до України.

Як відомо, Київ наближається до укладання угод про "гарантії безпеки" з Німеччиною та Францією, а з Великою Британією вже підписав її у січні 2024 року.

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