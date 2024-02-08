Украина начала переговоры о "гарантиях безопасности" с еще одной страной НАТО

Представители Украины и Дании 8 февраля провели первый раунд переговоров о заключении двустороннего соглашения об обязательствах в сфере безопасности в рамках рамочной декларации "Группы семи".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента.

Делегацию Украины на переговорах о "гарантиях безопасности" возглавил заместитель председателя ОП Игорь Жовква, а Дании – государственный секретарь Министерства иностранных дел страны Лисбет Зильмер-Йонс.

Отмечается, что стороны обсудили "основные элементы будущих двусторонних обязательств по безопасности и согласовали график дальнейших переговоров".

"Обязательства Дании в сфере безопасности подтверждают непоколебимую и мощную поддержку, включая военную помощь, которую она предоставляет нашей стране с начала российской агрессии", – убеждены в Офисе президента.

Начало переговоров в прошлом месяце анонсировал глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен во время визита в Украину.

Как известно, Киев приближается к заключению соглашений о "гарантиях безопасности" с Германией и Францией, а с Великобританией уже подписал его в январе 2024 года.

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