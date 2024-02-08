У Британії судитимуть колишнього солдата за вбивство 52-річної давнини

Прокуратура Північної Ірландії почала слідство у справі про вбивство 44-річного Патріка Маквея в Белфасті 13 травня 1972 року, в якому звинувачують колишнього британського військовослужбовця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Північноірландська прокуратура стверджує, що британський солдат, імені якого не розкривають, майже 52 роки тому застрелив Маквея й поранив ще чотирьох людей.

Також чоловіку разом зі ще трьома солдатами інкримінують замах на вбивство двох людей під час окремого інциденту 12 травня 1972 року.

Обидва випадки стались під час доби Лихоліття – так називають громадянську війну в Північній Ірландії між прихильниками зближення з Лондоном і возз’єднання з Ірландією, яка за 30 років забрала понад 3500 життів.

Оскільки рішення про слідство в цих справах уже ухвалене, на них не вплине британський закон, який з 1 травня цього року оголошує автоматичну амністію у всіх справах, які стосуються подій Лихоліття.

В Ірландії вважають, що закон потенційно суперечить Страстноп’ятничній угоді, яка поклала край Лихоліттю й передбачає дотримання рішень Європейського суду з прав людини, пов’язаних зі злочинами того періоду.

У зв'язку з цим Ірландія подала позов до ЄСПЛ із вимогою визнати закон таким, що порушує Європейську конвенцію з прав людини.