В Британии будут судить бывшего солдата за убийство 52-летней давности

Прокуратура Северной Ирландии начала следствие по делу об убийстве 44-летнего Патрика Маквея в Белфасте 13 мая 1972 года, обвиняемого бывшего британского военнослужащего.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Североирландская прокуратура утверждает, что британский солдат, имени которого не раскрывают, почти 52 года назад застрелил Маквея и ранил еще четырех человек.

Также мужчине вместе с еще тремя солдатами инкриминируют покушение на убийство двух человек во время отдельного инцидента 12 мая 1972 года.

Оба случая произошли во время Лихолетия – так называют гражданскую войну в Северной Ирландии между сторонниками сближения с Лондоном и воссоединение с Ирландией, которая за 30 лет унесла более 3500 жизней.

Поскольку решение о следствии по этим делам уже принято, на них не повлияет британский закон, с 1 мая этого года объявляющий автоматическую амнистию по всем делам, касающимся событий Лихолетия.

В Ирландии считают, что закон потенциально противоречит Страстнопятничному соглашению, которое положило конец Лихолетию и предусматривает соблюдение решений Европейского суда по правам человека, связанных с преступлениями того периода.

В связи с этим Ирландия подала иск в ЕСПЧ с требованием признать закон нарушающим Европейскую конвенцию по правам человека.