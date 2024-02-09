Полиция убила вооруженного топором мужчину, захватившего заложников в поезде в Швейцарии

Швейцарская полиция сообщила, что 32-летний иранский искатель убежища, вооруженный топором и ножом, удерживал 15 заложников в поезде на западе Швейцарии в течение почти четырех часов, пока полиция не ворвалась в поезд и не убила его.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Swissinfo.

Захват заложников начался около 18.35, сообщила полиция кантона Во во время пресс-брифинга. Нападавший, вооруженный топором и ножом, заставил машиниста покинуть свой пост и присоединиться к 14 пассажирам поезда, двери которого были закрыты на станции Эссер-су-Шамвент, между городами Больм и Ивердон-ле-Бен.

Полицию оповестили непосредственно пассажиры поезда. Специалисты по переговорам установить контакт с нападающим, в частности, с помощью сообщений на мобильных телефонах заложников. По данным полиции, некоторые из них были связаны.

Силы интервенции наконец штурмовали поезд около 22:15, "когда мужчина был отделен от заложников", сообщил Жан-Кристоф Сотерель, представитель полиции кантона Во. Взрывчатка была использована для отвлечения внимания нападающего.

"Когда нападающий бросился с топором в сторону группы вмешательства, полицейский применил свое оружие для защиты заложников, смертельно ранив преступника", – пояснил Жан-Кристоф Сотерель. Мужчина скончался на месте, несмотря на присутствие врача среди полицейской группы вмешательства. Полиция заявила, что действовала в соответствии с принципом самозащиты.

Все пассажиры поезда были освобождены. На месте им оказали медицинскую помощь, после чего их перевезли автобусом в Центр мобильной жандармерии в Ивердоне.

Заложники и их семьи получили поддержку от групп экстренной помощи и психологической службы. В конце суток они были допрошены в рамках расследования.

По предварительной информации, 32-летний мужчина является иранским искателем убежища, приписанным к кантону Невшатель, который говорит на фарси и английском языке. В переговорах участвовал переводчик, владеющий фарси.

Прокуратура Во начала уголовное расследование. "Мотивы мужчины не установлены, как и его психологическое состояние", – заявил генеральный прокурор Эрик Кальтенридер. Также непонятно, откуда заложник попал на поезд.

Для проведения операции было задействовано более 60 полицейских и около 30 спасателей.

Напомним, полиция немецкого города Ульм, что в земле Баден-Вюртемберг, вечером 26 января провела спецоперацию в связи с сообщением о захвате заложников в местной кофейне Starbucks.

А в ноябре прошлого года в аэропорту Гамбурга вооруженный мужчина почти сутки держал в заложниках 4-летнюю дочь.