Конституційний суд Болгарії відхилив референдум ультраправих щодо єврозони   

Конституційний суд Болгарії відхилив у четвер ініціативу ультраправих щодо проведення референдуму про відтермінування вступу країни до єврозони щонайменше на 20 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Пропозиція про проведення референдуму щодо єврозони була вперше відхилена парламентом у липні минулого року, оскільки болгарське законодавство не дозволяє проводити референдуми щодо міжнародних договорів. Тепер Конституційний суд Болгарії постановив, що рішення парламенту було законним.

Поки судді Конституційного суду розглядали справу, близько 100 прихильників ультраправої проросійської партії "Відродження" влаштували агресивну акцію протесту біля будівлі суду, підпаливши опудало, одягнене в суддівську мантію. Протестувальники також закидали будівлю суду тюками сіна та гною.

"Суд вчинив національну зраду", – прокоментував лідер партії Костадин Костадинов.

Уряд Болгарії прагне приєднатися до єврозони 1 січня 2025 року, але спочатку влада в Софії повинна вжити заходів для зниження інфляції. Рішення Конституційного суду усуває внутрішньополітичні перешкоди для реалізації амбіцій уряду, в той час як болгарське суспільство залишається розділеним у своїй підтримці валюти ЄС.

Проєвропейські політичні сили в Софії розглядають вступ до єврозони як економічну та геополітичну мету, яка зробить членство Болгарії в ЄС незворотнім. Близько 30% населення країни сприймається як проросійське, а агресивна пропаганда в соціальних мережах має на меті розширити вплив кремлівських наративів на болгарське суспільство.

Партія "Відродження" використовує єврозону як політичну розмінну монету і на початку минулого року запропонувала провести референдум з таким запитанням: "Чи згодні ви з тим, що болгарський лев має бути єдиною офіційною валютою в Болгарії до 2043 року?"

З того часу партія зібрала 600 тисяч підписів на підтримку референдуму, що становить близько 12% дорослого населення Болгарії.

Референдум також підтримали проросійська Болгарська соціалістична партія та популістська партія ITN, але вони не брали участі у зборі підписів.

Згідно з минулорічним опитуванням Євробарометра, 49% болгар підтримують запровадження євро, і стільки ж – 49% – виступають проти цього.

Вагання болгар щодо єврозони – це те, на що робить ставку "Відродження", особливо напередодні виборів до ЄС, коли партія прагне стати другою політичною силою і відправити чотирьох з 17 болгарських депутатів до Європарламенту.

Нагадаємо, урядова коаліція в Чехії домовилася, що консультативні ради при уряді підготують до жовтня оцінку переваг та законодавчих питань, пов'язаних із запровадженням європейського механізму валютних курсів ERM II та переходу на євро.

Імпульс обговоренню впровадження євро в Чехії дав президент Петр Павел у новорічному зверненні до громадян.