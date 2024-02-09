Конституционный суд Болгарии отклонил референдум ультраправых по еврозоне

Конституционный суд Болгарии отклонил в четверг инициативу ультраправых о проведении референдума об отсрочке вступления страны в еврозону минимум на 20 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Предложение о проведении референдума по еврозоне было впервые отклонено парламентом в июле прошлого года, поскольку болгарское законодательство не позволяет проводить референдумы по международным договорам. Теперь Конституционный суд Болгарии постановил, что решение парламента было законным.

Пока судьи Конституционного суда рассматривали дело, около 100 сторонников ультраправой пророссийской партии "Возрождение" устроили агрессивную акцию протеста у здания суда, подожгли чучело, одетое в судейскую мантию. Протестующие также забросали здание суда тюками сена и навоза.

"Суд совершил национальную измену", – прокомментировал лидер партии Костадин Костадинов.

Правительство Болгарии стремится присоединиться к еврозоне 1 января 2025 года, но сначала власти в Софии должны принять меры для снижения инфляции. Решение Конституционного суда устраняет внутриполитические препятствия для реализации амбиций правительства, в то время как болгарское общество остается разделенным в своей поддержке валюты ЕС.

Проевропейские политические силы в Софии рассматривают вступление в еврозону как экономическую и геополитическую цель, которая сделает членство Болгарии в ЕС необратимым. Около 30% населения страны воспринимается как пророссийское, а агрессивная пропаганда в социальных сетях имеет целью расширить влияние кремлевских нарративов на болгарское общество.

Партия "Возрождение" использует еврозону как политическую разменную монету и в начале прошлого года предложила провести референдум с таким вопросом: "Согласны ли вы с тем, что болгарский лев должен быть единственной официальной валютой в Болгарии до 2043 года?"

С тех пор партия собрала 600 тысяч подписей в поддержку референдума, что составляет около 12% взрослого населения Болгарии.

Референдум также поддержали пророссийская Болгарская социалистическая партия и популистская партия ITN, но они не участвовали в сборе подписей.

Согласно прошлогоднему опросу Евробарометра, 49% болгар поддерживают введение евро, и столько же – 49% – выступают против этого.

Колебания болгар относительно еврозоны – это то, на что делает ставку "Возрождение", особенно накануне выборов в ЕС, когда партия стремится стать второй политической силой и отправить четырех из 17 болгарских депутатов в Европарламент.

Напомним, правительственная коалиция в Чехии договорилась, что консультативные советы при правительстве подготовят до октября оценку преимуществ и законодательных вопросов, связанных с введением европейского механизма валютных курсов ERM II и перехода на евро.

Импульс обсуждению внедрения евро в Чехии дал президент Петр Павел в новогоднем обращении к гражданам.