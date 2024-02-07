Уряд Чехії очікує в жовтні на висновок експертів щодо переваг впровадження євро

Урядова коаліція в Чехії домовилася, що консультативні ради при уряді підготують до жовтня оцінку переваг та законодавчих питань, пов'язаних із запровадженням європейського механізму валютних курсів ERM II та переходу на євро.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала.

"Уряд ухвалить рішення про подальші дії на основі цих аналізів та економічних результатів 2024 року", – зазначив прем'єр.

Він додав, що наслідком переговорів стало те, що міністр з європейських справ Мартін Дворжак більше не матиме свого представника зі вступу до європейського механізму валютних курсів ERM II і переходу на євро, а економіст Петр Заградник, який виконував цю роль, продовжить бути його радником.

Механізм ERM II є однією з умов вступу до єврозони, покликаний перевірити стабільність валюти країни-кандидата перед її вступом.

Імпульс обговоренню впровадження євро в Чехії дав президент Петр Павел у новорічному зверненні до громадян.

Чотири урядові партії – STAN, християнські демократи, TOP 09 і Пірати – підтримують вступ до єврозони, однак громадянські демократи налаштовані негативно.

Водночас чеська опозиція вважає, що перехід на євро має стати питанням референдуму.