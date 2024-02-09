В ЕС говорят, что январь был самым теплым в мире за всю историю наблюдений

Январь 2024 года завершил годовой период, когда температура в среднем превышала доиндустриальные показатели более чем на 1,5 градуса по Цельсию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По данным службы мониторинга изменения климата Европейского Союза, январь 2023 года стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений.

Предыдущий самый теплый январь был в 2020 году, согласно данным Службы изменения климата Copernicus (C3S), которые собирают с 1950 года.

Причем каждый месяц, начиная с июня 2023 года, был самым жарким в мире за всю историю наблюдений, по сравнению с соответствующим месяцем в предыдущие годы.

Как указывает Reuters, 2023 год стал самым жарким годом на планете за всю историю наблюдений, начиная с 1850 года, поскольку изменения климата, вызванные человеком, и погодным феноменом Эль-Ниньо, который прогревает поверхностные воды в восточной части Тихого океана, привели к повышению температуры.

"Мы движемся к катастрофе, если в течение нескольких лет фундаментально не изменим способ производства и потребления энергии. У нас не так много времени", – заявил министр глобальной климатической политики Дании Дан Йоргенсен.

Ранее сообщалось, что в Испании зафиксировали самый теплый в истории январь с момента начала наблюдений в 1961 году.

Прошлогодние волны жары в Испании, как и в остальной Европе, усилили засуху, снизив уровень воды в водохранилищах.

Необычно теплая погода продолжилась и в 2024 году: в январе столбики термометров некоторых испанских регионах поднялись почти до 30 градусов по Цельсию.

Эти показатели соответствуют тенденции ко все более частым периодам необычно высоких температур, которые эксперты связывают с изменением климата.