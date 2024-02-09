Молдовські спецпризначенці тренуються для зимових операцій в горах Румунії 

Батальйон спеціального призначення Національної армії Молдови Fulger разом із румунськими колегами із загону спецпризначенців Băneasa – Otopeni бере участь у навчаннях Joint Combined Exchange Training у Румунії.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, пише "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання Newsmaker.

Навчання тривають із 29 січня до 16 лютого на навчальному полігоні в Румунії.

фото: army.md

Мета навчань – підвищення рівня спільного оперативного втручання, синхронізація оперативних процедур між військовими двох підрозділів і розвиток можливостей для виконання спеціальних місій.

Навчання охоплюють підготовку до операцій в гірських умовах взимку, просунуті бойові стрільби з різних видів зброї та інші спеціальні місії.

фото: army.md

Навчання проводять відповідно до Плану зовнішньої діяльності Міністерства оборони і Національної армії Молдови на 2024 рік.

Нагадаємо, у січні Міністерство оборони Молдови оголосило тендер на закупівлю "круасанів із шоколадною начинкою" для військових частин.

В грудні молдовська армія отримала пакет нелетального обладнання від ЄС.