Молдовські спецпризначенці тренуються для зимових операцій в горах Румунії
П'ятниця, 9 лютого 2024, 12:19
Батальйон спеціального призначення Національної армії Молдови Fulger разом із румунськими колегами із загону спецпризначенців Băneasa – Otopeni бере участь у навчаннях Joint Combined Exchange Training у Румунії.
Про це повідомило Міністерство оборони країни, пише "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання Newsmaker.
Навчання тривають із 29 січня до 16 лютого на навчальному полігоні в Румунії.
Мета навчань – підвищення рівня спільного оперативного втручання, синхронізація оперативних процедур між військовими двох підрозділів і розвиток можливостей для виконання спеціальних місій.
Навчання охоплюють підготовку до операцій в гірських умовах взимку, просунуті бойові стрільби з різних видів зброї та інші спеціальні місії.
Навчання проводять відповідно до Плану зовнішньої діяльності Міністерства оборони і Національної армії Молдови на 2024 рік.
Нагадаємо, у січні Міністерство оборони Молдови оголосило тендер на закупівлю "круасанів із шоколадною начинкою" для військових частин.
В грудні молдовська армія отримала пакет нелетального обладнання від ЄС.