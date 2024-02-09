Молдовские спецназовцы тренируются для зимних операций в горах Румынии
Пятница, 9 февраля 2024, 12:19
Батальон специального назначения Национальной армии Молдовы Fulger вместе с румынскими коллегами из отряда спецназа Băneasa – Otopeni участвует в учениях Joint Combined Exchange Training в Румынии.
Об этом сообщило Министерство обороны страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на молдовское издание Newsmaker.
Учения продолжаются с 29 января по 16 февраля на учебном полигоне в Румынии.
Цель учений – повышение уровня совместного оперативного вмешательства, синхронизация оперативных процедур между военными двух подразделений и развитие возможностей для выполнения специальных миссий.
Учения охватывают подготовку к операциям в горных условиях зимой, продвинутые боевые стрельбы из различных видов оружия и другие специальные миссии.
Учения проводят в соответствии с Планом внешней деятельности Министерства обороны и Национальной армии Молдовы на 2024 год.
Напомним, в январе Министерство обороны Молдовы объявило тендер на закупку "круассанов с шоколадной начинкой" для воинских частей.
В декабре молдовская армия получила пакет нелетального оборудования от ЕС.