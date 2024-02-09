У Німеччині палаюча вантажівка, завантажена автомобілями, проїхала тунелем 6 кілометрів

У німецькій Тюрингії водій вантажівки, що перевозила легкові автомобілі, проїхав шість кілометрів тунелем, у той час як його авто палало, та дивом не постраждав.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel Online.

У п'ятницю ввечері 41-річний водій вантажівки помітив у тунелі Реннштайг на автобані А71, що на його причепі загорілася шина.

Він зупинив вантажівку і спробував загасити палаючу шину. Коли це йому не вдалося, він натиснув аварійну кнопку і поїхав далі.

фото німецької поліції/dpa

За даними поліції, вогонь поширився на весь причіп під час руху до виходу з тунелю, який був розташований приблизно за шість кілометрів.

В останню секунду водієві вдалося вивести вантажівку з тунелю. Потім він вистрибнув з машини, щоб дістатися до безпечного місця.

Загалом вогонь охопив шість з дев'яти навантажених автомобілів. Пожежна команда тунелю загасила пожежу.

Збитки, яких завдав вогонь, оцінюють приблизно в 250 тисяч євро.

Нагадаємо, у Норвегії сауна врятувала двох автомобілістів, які ледь не втонули у фйорді.

А міністра фінансів Австрії Магнуса Бруннера на чотири тижні позбавили водійських прав за порушення правил дорожнього руху.