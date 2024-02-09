У Німеччині палаюча вантажівка, завантажена автомобілями, проїхала тунелем 6 кілометрів
П'ятниця, 9 лютого 2024, 13:30
У німецькій Тюрингії водій вантажівки, що перевозила легкові автомобілі, проїхав шість кілометрів тунелем, у той час як його авто палало, та дивом не постраждав.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel Online.
У п'ятницю ввечері 41-річний водій вантажівки помітив у тунелі Реннштайг на автобані А71, що на його причепі загорілася шина.
Він зупинив вантажівку і спробував загасити палаючу шину. Коли це йому не вдалося, він натиснув аварійну кнопку і поїхав далі.
За даними поліції, вогонь поширився на весь причіп під час руху до виходу з тунелю, який був розташований приблизно за шість кілометрів.
В останню секунду водієві вдалося вивести вантажівку з тунелю. Потім він вистрибнув з машини, щоб дістатися до безпечного місця.
Загалом вогонь охопив шість з дев'яти навантажених автомобілів. Пожежна команда тунелю загасила пожежу.
Збитки, яких завдав вогонь, оцінюють приблизно в 250 тисяч євро.
Нагадаємо, у Норвегії сауна врятувала двох автомобілістів, які ледь не втонули у фйорді.
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