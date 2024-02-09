В Германии загруженный авто грузовик в огне проехал по тоннелю 6 километров

В немецкой Тюрингии водитель грузовика, перевозившего легковые автомобили, проехал шесть километров по тоннелю, когда его машина горела, и чудом не пострадал.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel Online.

В пятницу вечером 41-летний водитель грузовика заметил в тоннеле Реннштайг на автобане А71, что на его прицепе загорелась шина.

Он остановил грузовик и попытался потушить горящую шину. Когда это ему не удалось, он нажал аварийную кнопку и поехал дальше.

фото НЕМЕЦКОЙ ПОЛИЦИИ/dpa

По данным полиции, огонь распространился на весь прицеп во время движения к выходу из тоннеля, который был расположен примерно в шести километрах.

В последнюю секунду водителю удалось вывести грузовик из тоннеля. Затем он выпрыгнул из машины, чтобы добраться до безопасного места.

Огонь охватил шесть из девяти автомобилей на прицепе. Пожарная команда тоннеля потушила пожар.

Нанесенный огнем ущерб оценивают примерно в 250 тысяч евро.

Напомним, в Норвегии сауна спасла двух автомобилистов, которые едва не утонули во фьорде.

А министра финансов Австрии Магнуса Бруннера на четыре недели лишили водительских прав за нарушение правил дорожного движения.