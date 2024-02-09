США наразі мають достатньо коштів для навчання українських пілотів на F-16

Національна гвардія США поки що має достатньо коштів для завершення навчання українських пілотів на винищувачах F-16 попри те, що в Сполучених Штатах закінчуються кошти для відправки додаткового озброєння та допомоги Києву.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами глави Нацгвардії США Дена Гокансона, в них є ресурси для продовження тренувань, які вже розпочалися.

"Якщо ми вирішимо збільшити цей транш, очевидно, нам знадобляться ресурси для підготовки додаткових пілотів та наземного персоналу", – зазначив він.

Навчання пілотів розпочалося в жовтні на базі Національної гвардії Морріс Ейр в Тусоні, штат Арізона.

Раніше повідомляли, що українські льотчики у Сполучених Штатах, які проходять підготовку на винищувачах F-16, як очікується, завершать її протягом 2024 року.

Станом на зараз група українських льотчиків продовжує льотну підготовку на авіабазі у штаті Аризона.

Перед тим невелика група українських льотчиків, які прибули до США у вересні, пройшли мовне навчання на авіабазі Лакленд у штаті Техас.

В Аризоні українці спочатку вивчають основи експлуатації F-16 в аудиторії та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках. Водночас курс можуть прискорити через необхідність українцям повернутись для участі в бойових діях на батьківщині.

Окрім США, українські пілоти проходять або будуть проходити підготовку в Румунії, Данії, Франції та Великій Британії. У останній шестеро українців перед Різдвом завершили базову підготовку, в тому числі з вивченням англійської мови.