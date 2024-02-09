У США сейчас достаточно средств для обучения украинских пилотов на F-16

У Национальной гвардии США сейчас достаточно средств для завершения обучения украинских пилотов на истребителях F-16, несмотря на то, что в Штатах заканчиваются средства для отправки дополнительного вооружения и помощи Киеву.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам главы Нацгвардии США Дэна Хокансона, у них есть ресурсы для продолжения тренировок, которые уже начались.

"Если мы решим увеличить этот транш, очевидно, нам понадобятся ресурсы для подготовки дополнительных пилотов и наземного персонала", – отметил он.

Обучение пилотов началось в октябре на базе Национальной гвардии Моррис Эйр в Тусоне, штат Аризона.

Ранее сообщалось, что украинские летчики в Соединенных Штатах, которые проходят подготовку на истребителях F-16, как ожидается, завершат ее в течение 2024 года.

По состоянию на сейчас группа украинских летчиков продолжает летную подготовку на авиабазе в штате Аризона.

Перед тем небольшая группа украинских летчиков, которые прибыли в США в сентябре, прошли языковое обучение на авиабазе Лакленд в штате Техас.

В Аризоне украинцы сначала изучают основы эксплуатации F-16 в аудитории и на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах. В то же время курс могут ускорить из-за необходимости для украинцев вернуться для участия в боевых действиях на родине.

Помимо США, украинские пилоты проходят или будут проходить подготовку в Румынии, Дании, Франции и Великобритании. В последней шестеро украинцев перед Рождеством завершили базовую подготовку, в том числе с изучением английского языка.