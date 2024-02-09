Кабмін уточнив сфери використання мови нацменшин в Україні

Уряд України на засіданні 9 лютого затвердив Методологію використання мов національних меншин у межах рекомендацій Європейської комісії, необхідних для початку перемовин про членство в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Офіс віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Методологія, як пояснюється встановлює єдині умови та порядок використання мов нацменшин у населених пунктах, де вони традиційно проживають або де нацменшини становлять понад 15% населення.

Документ регламентує, в яких сферах суспільного життя мови нацменшин можуть використовуватися поряд із державною мовою: комунікації з органами влади; публічні, соціальні та медичні послуги, топографічна інформація; вивіски органів влади й комунальних підприємств.

"Використання мови національної меншини (спільноти) дозволяється за рішенням відповідної сільської, селищної або міської ради", – додають в офісі віцепрем’єрки.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про нацменшини 8 грудня, його того ж дня підписав президент Володимир Зеленський.

Лідери угорських громад України позитивно оцінили новий закон. Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску також привітала ухвалення закону.

Минулого тижня після зустрічі з угорським колегою глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що українська сторона налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин і спеціальна комісія під егідою МЗС за 10 днів представить "конкретне розуміння" у цьому напрямку.