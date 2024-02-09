Кабмин уточнил сферы использования языка нацменьшинств в Украине

Правительство Украины на заседании 9 февраля утвердило Методологию использования языков национальных меньшинств в рамках рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для начала переговоров о членстве в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Методология, как объясняется устанавливает единые условия и порядок использования языков нацменьшинств в населенных пунктах, где они традиционно проживают или где нацменьшинства составляют более 15% населения.

Документ регламентирует, в каких сферах общественной жизни языки нацменьшинств могут использоваться наряду с государственным языком: коммуникации с органами власти; публичные, социальные и медицинские услуги, топографическая информация; вывески органов власти и коммунальных предприятий.

"Использование языка национального меньшинства (сообщества) разрешается по решению соответствующего сельского, поселкового или городского совета", – добавляют в офисе вице-премьера.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о нацменьшинствах 8 декабря, его в тот же день подписал президент Владимир Зеленский.

Лидеры венгерских общин Украины положительно оценили новый закон. Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску также приветствовала принятие закона.

На прошлой неделе после встречи с венгерским коллегой глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что украинская сторона настроена на окончательное урегулирование спора с Венгрией относительно прав нацменьшинств и специальная комиссия под эгидой МИД за 10 дней представит "конкретное понимание" в этом направлении.