Шведские ультраправые готовятся выйти из группы Европарламента в случае вступления партии Орбана

Депутаты Европарламента от ультраправой партии "Шведские демократы" допускают выход из группы Европарламента "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) в случае, если туда примут "Фидес" венгерского премьера Виктора Орбана.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в комментарии Politico заявил евродепутат от "Шведских демократов" Чарли Ваймерс.

Ваймерс отреагировал на заявления самого Орбана, который в конце прошлого года не исключил возможности присоединения "Фидес" к ECR, и экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого, чья партия "Право и справедливость" уже входит в эту группу.

По словам шведского парламентария, эти заявления "заставили нас оценить наши возможности, в частности как обеспечить, чтобы ECR оставалась атлантистской и критически настроенной к Путину группой, а также какие еще варианты существуют для консервативных партий, находящихся на руководящих должностях".

Последний пассаж Politico трактует как готовность "Шведских демократов" выйти из группы ECR в случае вступления туда "Фидес".

"В Скандинавии имидж Венгрии среди правых серьезно пострадал из-за выбора, сделанного после начала полномасштабного российского вторжения, в частности нежелания ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО", – добавил Ваймерс.

Ранее идею присоединения партии "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к группе Европейских консерваторов и реформистов (ECR) отвергли и чешские консерваторы.

Позиция партии "Братья Италии", которая имеет значительное влияние в ECR, остается непонятной. Однако не секрет, что лидер партии и премьер-министр Италии Джорджия Мелони имеет положительные отношения с Орбаном.

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