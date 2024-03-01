Франция требует расследовать действия Израиля после гибели палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь

Франция призвала провести независимое расследование гибели от вероятного удара Израиля палестинцев в Газе, которые собрались в четверг, чтобы получить гуманитарную помощь.

Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне, его слова приводит The Guardian.

"Мы будем требовать объяснений, и должно быть проведено независимое расследование, чтобы определить, что произошло. Франция называет вещи своими именами. Это касается того, что мы определили ХАМАС как террористическую группировку, но мы также должны называть вещи своими именами, когда в Газе происходят зверства", – заявил Сежурне в интервью телеканалу France Inter:

Сежурне сказал, что его страна не будет применять "двойных стандартов", и отметил, что если расследование придет к выводу, что израильский обстрел был военным преступлением, "тогда, очевидно, это станет делом судебных властей".

Израильские военные отрицают, что стреляли в большие толпы голодных людей, и заявляют, что большинство из них погибли в давке, или что их переехали грузовики при попытке бегства.

Тель-Авив утверждает, что израильские солдаты стреляли лишь по небольшой группе, которая отошла от грузовиков и угрожала контрольно-пропускному пункту.

В результате погибло более сотни палестинцев.

По словам Пентагона, в результате военной операции Израиля в секторе Газы в ответ на атаку со стороны террористической группировки ХАМАС погибли более 25 тысяч палестинских женщин и детей.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Джо Байдена готовится отправить Израилю новую партию военной помощи, несмотря на то, что США настаивают на прекращении огня в секторе Газы из-за значительного количества гражданских жертв.