У Латвії поліція затримала особу, яка могла кинути "коктейль Молотова" в музеї окупації

Латвійська поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у тому, що він кинув запалювальну суміш у кабінет директора Латвійського музею окупації Солвіти Віби.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LSM.lv.

У коментарі агентству LETA міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс підтвердив цю інформацію, а також висловив подяку Службі державної безпеки (СДБ) і Державній поліції за "професійну роботу з виявлення та затримання цієї людини".

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У поліції повідомили LETA, що підозрюваного затримали ввечері четверга, і протягом наступних 48 годин буде ухвалено рішення про заходи безпеки.

"Тут велике значення мала відмінна співпраця з Ризькою муніципальною поліцією, завдяки її Центру відеоспостереження вдалося оперативно розкрити злочин", – зазначив Козловскіс.

В інтерв'ю програмі LTV "Ранкова панорама" він заявив, що злочин не був спонтанним, зловмисник готувався, зокрема з метою уникнути швидкого затримання.

За словами міністра, кримінальний злочин, який передбачає позбавлення волі на строк до 10 років, необхідно оцінювати з урахуванням умов гібридної війни проти Латвії. Такі злочини, вважає глава МВС, становлять серйозну загрозу національній безпеці.

Раніше поліція Латвії встановила підозрюваних у провокації в місті Даугавпілс 24 лютого, коли під час хвилини мовчання на проукраїнській акції поруч підірвали петарди.