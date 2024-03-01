В Латвии полиция задержала человека, который мог бросить "коктейль Молотова" в музее оккупации

Латвийская полиция задержала человека, которого подозревают в том, что он бросил зажигательную смесь в кабинет директора Латвийского музея оккупации Солвиты Вибы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LSM.lv.

В комментарии агентству LETA министр внутренних дел Рихард Козловскис подтвердил эту информацию, а также выразил благодарность Службе государственной безопасности (СГБ) и Государственной полиции за "профессиональную работу по выявлению и задержанию этого человека".

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В полиции сообщили LETA, что подозреваемого задержали вечером в четверг, и в течение следующих 48 часов будет принято решение о мерах безопасности.

"Здесь большое значение имело отличное сотрудничество с Рижской муниципальной полицией, благодаря ее Центру видеонаблюдения удалось оперативно раскрыть преступление", — отметил Козловскис.

В интервью программе LTV "Утренняя панорама" он заявил, что преступление не было спонтанным, злоумышленник готовился, в том числе с целью избежать быстрого задержания.

По словам министра, уголовное преступление, которое предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, необходимо оценивать с учетом условий гибридной войны против Латвии. Такие преступления, считает глава МВС, представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности.

Ранее полиция Латвии установила подозреваемых в провокации в городе Даугавпилс 24 февраля, когда во время минуты молчания на проукраинской акции рядом взорвали петарды.