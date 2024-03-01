Новий президент Фінляндії обіцяє ухвалювати "складні рішення" для безпеки країни

Новий президент Фінляндії Александар Стубб у першій промові на посаді, виголошеній 1 березня, заявив, що готовий ухвалювати "складні рішення" для захисту безпеки країни після її вступу до НАТО на тлі напруженості з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Звертаючись до парламенту під час складання присяги після перемоги на виборах, Стубб попередив, що вторгнення Росії в Україну ознаменувало нову небезпечну еру розколу.

"Головне завдання президента республіки – забезпечити за будь-яких обставин збереження миру у Фінляндії. Я обіцяю це зробити, але якщо ситуація ускладниться, я також готовий ухвалювати складні рішення, щоб забезпечити безпеку нашої країни", – наголосив він.

Також новий президент Фінляндії заявив, що епоха після холодної війни закінчилася з повномасштабним нападом Росії на Україну.

"Те, що повинно було об'єднати нас – вільне пересування, торгівля, технології, енергетика, інформація та валюта – нас роз'єднує. Інструменти співпраці були взяті на озброєння. Водночас співпраця в Європі зміцнилася, і це добре", – підсумував Стубб.

Як повідомлялось, новий президент Фінляндії Александер Стубб у п’ятницю, 1 березня, приступив до виконання своїх обов’язків. Стубб змінив колишнього президента Саулі Нііністьо, який пішов у відставку після двох шестирічних термінів.

Під час своєї кампанії Стубб заявляв, що не бачить обмежень для участі Фінляндії в НАТО і буде готовий дозволити транспортувати ядерну зброю через територію країни – хоча й не зберігати там.

За день до інавгурації Стубба президент Росії Владімір Путін заявив, що Росія повинна збільшити війська, які вона розгорнула вздовж своїх західних кордонів з Європейським Союзом у відповідь на приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

Детальніше про наступного президента Фінляндії читайте у статті: "Вибори без шансів для Росії".