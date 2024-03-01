Новый президент Финляндии обещает принимать "сложные решения" для безопасности страны

Новый президент Финляндии Александар Стубб в первой речи на посту, произнесенной 1 марта, заявил, что готов принимать "сложные решения" для защиты безопасности страны после ее вступления в НАТО на фоне напряженности с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Обращаясь к парламенту во время принятия присяги после победы на выборах, Стубб предупредил, что вторжение России в Украину ознаменовало новую опасную эру раскола.

"Главная задача президента республики – обеспечить при любых обстоятельствах сохранение мира в Финляндии. Я обещаю это сделать, но если ситуация осложнится, я также готов принимать сложные решения, чтобы обеспечить безопасность нашей страны", – подчеркнул он.

Также новый президент Финляндии заявил, что эпоха после холодной войны закончилась с полномасштабным нападением России на Украину.

"То, что должно было объединить нас – свободное передвижение, торговля, технологии, энергетика, информация и валюта – нас разъединяет. Инструменты сотрудничества были взяты на вооружение. В то же время сотрудничество в Европе укрепилось, и это хорошо", – подытожил Стубб.

Как сообщалось, новый президент Финляндии Александер Стубб в пятницу, 1 марта, приступил к исполнению своих обязанностей. Стубб сменил бывшего президента Саули Ниинистьо, который ушел в отставку после двух шестилетних сроков.

Во время своей кампании Стубб заявлял, что не видит ограничений для участия Финляндии в НАТО и будет готов разрешить транспортировать ядерное оружие через территорию страны – хотя и не хранить там.

За день до инаугурации Стубба президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна увеличить войска, которые она развернула вдоль своих западных границ с Европейским Союзом в ответ на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

Подробнее о следующем президенте Финляндии читайте в статье "Выборы без шансов для России".