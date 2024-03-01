Швейцарія долучається до 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Федеральний уряд Швейцарії 1 березня оголосив про рішення долучитись до тринадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Швейцарська влада, відповідно до рішення, додає до санкційного списку ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб, насамперед причетних до виробництва ракет, безпілотників, систем протиповітряної оборони та інших товарів військового призначення.

Також у списку згадані російські компанії і фізичні особи, причетні до постачання оборонного обладнання з Північної Кореї, судді та держслужбовці з окупованих Росією територій України, та причетні до насильницького викрадення українських дітей.

Активи фігурантів санкційного списку у Швейцарії мають бути заморожені, а на відповідних фізичних осіб поширюються заборони на в'їзд і виїзд.

Додатково Швейцарія запровадила обмежувальні заходи у сфері торгівлі, спрямовані на запобігання отримання Росією секретних товарів і технологій для своєї армії – зокрема заборону на експорт товарів подвійного призначення.

Країни-члени ЄС ухвалили 13-й пакет санкцій 23 лютого, напередодні другої річниці повномасштабного нападу Росії на Україну.

Наприкінці січня, нагадаємо, Федеральна рада Швейцарії схвалила приєднання до майже всіх обмежувальних заходів 12-го санкційного пакета ЄС проти Росії, який набув чинності у грудні 2023 року.