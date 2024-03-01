Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций ЕС против России

Федеральное правительство Швейцарии 1 марта объявило о решении присоединиться к тринадцатому пакету санкций Европейского Союза против России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Швейцарские власти, согласно решению, добавляют в санкционный список еще 106 физических и 88 юридических лиц, прежде всего причастных к производству ракет, беспилотников, систем противовоздушной обороны и других товаров военного назначения.

Также в списке упомянуты российские компании и физические лица, причастные к поставкам оборонного оборудования из Северной Кореи, судьи и госслужащие с оккупированных Россией территорий Украины, и причастные к насильственному похищению украинских детей.

Активы фигурантов санкционного списка в Швейцарии должны быть заморожены, а на соответствующих физических лиц распространяются запреты на въезд и выезд.

Дополнительно Швейцария ввела ограничительные меры в сфере торговли, направленные на предотвращение получения Россией секретных товаров и технологий для своей армии – в частности запрет на экспорт товаров двойного назначения.

Страны-члены ЕС приняли 13-ый пакет санкций 23 февраля, накануне второй годовщины полномасштабного нападения России на Украину.

В конце января, напомним, Федеральный совет Швейцарии одобрил присоединение к почти всем ограничительным мерам 12-го санкционного пакета ЕС против России, который вступил в силу в декабре 2023 года.