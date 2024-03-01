Грецька поліція заявила, що балканська нарковійна призвела до десятків вбивств по всій Європі

Грецька поліція в п'ятницю оголосила про результати багаторічного міжнародного розслідування протистояння балканських злочинних угруповань, що стоять за численними вбивствами по всій Європі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами генерал-майора поліції Фотиса Дуциса, внаслідок десятирічного суперництва між бандами, які загалом займалися наркоторгівлею, вбили 60 ймовірних членів банд у кількох європейських країнах.

Вбивства включають дві перестрілки в Греції у 2020 році, коли застрелили чотирьох членів однієї банди, які жили під чужими іменами. Двох із них було вбито в ресторані поблизу Афін, двох інших – в автомобілі на парковці на острові Корфу.

Розслідування, що проводилося за підтримки Інтерполу та Європолу, призвело до арешту 10 підозрюваних, які проводили співробітники поліції Греції, Сербії та Іспанії.

На пресконференції в Афінах грецька поліція також повідомила, що ідентифікувала загалом 39 ймовірних членів ворогуючих банд, які базуються в Сербії та Чорногорії.

"Єдина злочинна організація розкололася на дві окремі конкуруючі організації в 2014 році, коли була втрачена партія кокаїну вагою 200 кілограмів в Іспанії", – зазначив Дуцис.

Речниця грецької поліції Констанція Дімогліду повідомила, що на початку цього тижня в Греції арештували одного ймовірного члена банди, ще сімох – у Сербії та двох – в Іспанії.

За її словами, 17 інших членів банди перебувають у різних європейських в'язницях, зокрема в Сербії та Чорногорії, а також у Туреччині.

Вона вказала, що бандити використовували маршрути контрабанди мігрантів для в'їзду та виїзду з Греції, а також маски й перуки для приховування своїх осіб під час нападів.

Дімогліду додала, що злочинні мережі мали складну структуру, легкий доступ до великих сум грошей, транспортних засобів, зброї, боєприпасів та обладнання.

Раніше грецька прокуратура висунула звинувачення 10 особам за серію нещодавніх нападів з використанням бомб і ручних гранат, включаючи запланований вибух посилки з бомбою в суді в північному місті Салоніки цього місяця.

Нагадаємо, у лютому чотири людини загинули під час стрілянини в грецькій судноплавній компанії в південному передмісті Афін Гліфада.

Перед цим поліція Греції повідомила про арешт чотирьох членів анархістського угруповання, в яких під час обшуку виявили значну кількість вибухівки, лише через тиждень після вибуху саморобного пристрою біля одного з міністерств.