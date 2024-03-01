Греческая полиция заявила, что балканская нарковойна привела к десяткам убийств по всей Европе

Греческая полиция в пятницу объявила о результатах многолетнего международного расследования противостояния балканских преступных группировок, стоящих за многочисленными убийствами по всей Европе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам генерал-майора полиции Фотиса Дуциса, в результате десятилетнего соперничества между бандами, которые в целом занимались наркоторговлей, убили 60 вероятных членов банд в нескольких европейских странах.

Убийства включают две перестрелки в Греции в 2020 году, когда застрелили четырех членов одной банды, которые жили под чужими именами. Двое из них были убиты в ресторане близ Афин, двое других – в автомобиле на парковке на острове Корфу.

Расследование, проводившееся при поддержке Интерпола и Европола, привело к аресту 10 подозреваемых, которые проводили сотрудники полиции Греции, Сербии и Испании.

На пресс-конференции в Афинах греческая полиция также сообщила, что идентифицировала всего 39 вероятных членов враждующих банд, базирующихся в Сербии и Черногории.

"Единая преступная организация раскололась на две отдельные конкурирующие организации в 2014 году, когда была потеряна партия кокаина весом 200 килограммов в Испании", – отметил Дуцис.

Пресс-секретарь греческой полиции Констанция Димоглиду сообщила, что в начале этой недели в Греции арестовали одного предполагаемого члена банды, еще семерых – в Сербии и двух – в Испании.

По ее словам, 17 других членов банды находятся в различных европейских тюрьмах, в частности в Сербии и Черногории, а также в Турции.

Она указала, что бандиты использовали маршруты контрабанды мигрантов для въезда и выезда из Греции, а также маски и парики для сокрытия своих лиц во время нападений.

Димоглиду добавила, что преступные сети имели сложную структуру, легкий доступ к большим суммам денег, транспортным средствам, оружию, боеприпасам и оборудованию.

Ранее греческая прокуратура предъявила обвинения 10 лицам за серию недавних нападений с использованием бомб и ручных гранат, включая запланированный взрыв посылки с бомбой в суде в северном городе Салоники в этом месяце.

Напомним, в феврале четыре человека погибли во время стрельбы в греческой судоходной компании в южном пригороде Афин Глифада.

Перед этим полиция Греции сообщила об аресте четырех членов анархистской группировки, у которых во время обыска обнаружили значительное количество взрывчатки, всего через неделю после взрыва самодельного устройства возле одного из министерств.