Голова МЗС Литви не підтримує подальші обмеження для громадян Білорусі

Литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс вважає, що необхідності в подальшому посиленні обмежень для громадян Білорусі після закриття двох пунктів пропуску на кордоні немає.

Його слова цитує портал Delfi, повідомляє "Європейська правда".

На думку Ландсбергіса, закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю є сигналом про те, що двері для білорусів "прикриті, а правила злегка посилені і змінені".

"Просто дискусія дала результат, і я думаю, що на цьому етапі цього має бути достатньо. Це досить сильний сигнал, що в Литву мають приїжджати ті, хто точно знає, що хоче бути тут, і ті люди, які нам найбільше потрібні", – наголосив голова литовського МЗС.

На його думку, було б неправильно ще більше посилювати обмеження, запроваджені для громадян Білорусі, беручи до уваги лише окремі випадки. Так міністр відреагував на висловлювання білоруса, який образив Литву, що вкотре дало привід для дискусії про необхідність посилення санкцій.

"Я не впевнений, що в нас є 100% литовців, які поважають литовську мову, бажають жити в Литві та роблять усе згідно зі своїми обов'язками і Конституцією. Інакше кажучи, у кожному народі ми знайдемо людей, які поводяться вороже щодо інтересу свого народу та інтересу держави, в якій вони проживають", – пояснив Ландсбергіс.

Нагадаємо, з 1 березня уряд Литви вирішив закрити прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю "Лаворішкес" і "Райгардас". Влада Литви стверджує, що цей крок спрямований на вирішення проблем національної безпеки, контрабанди, порушень міжнародних санкцій.

А Департамент міграції Литви планує перевірити понад 18 тисяч білорусів, які прибули до країни ще до запровадження обмежень у 2022 році.