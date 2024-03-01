Глава МИД Литвы не поддерживает дальнейшие ограничения для граждан Беларуси

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис считает, что необходимости в дальнейшем ужесточении ограничений для граждан Беларуси после закрытия двух пунктов пропуска на границе нет.

Его слова цитирует портал Delfi, сообщает "Европейская правда".

По мнению Ландсбергиса, закрытие пунктов пропуска на границе с Беларусью является сигналом о том, что двери для белорусов "прикрыты, а правила слегка усилены и изменены".

"Просто дискуссия дала результат, и я думаю, что на этом этапе этого должно быть достаточно. Это достаточно сильный сигнал, что в Литву должны приезжать те, кто точно знает, что хочет быть здесь, и те люди, которые нам больше всего нужны", – подчеркнул глава литовского МИД.

По его мнению, было бы неправильно еще больше усиливать ограничения, введенные для граждан Беларуси, принимая во внимание лишь отдельные случаи. Так министр отреагировал на высказывания белоруса, который оскорбил Литву, что в очередной раз дало повод для дискуссии о необходимости усиления санкций.

"Я не уверен, что у нас есть 100% литовцев, которые уважают литовский язык, желают жить в Литве и делают все согласно своим обязанностям и Конституции. Иначе говоря, в каждом народе мы найдем людей, которые ведут себя враждебно в отношении интереса своего народа и интереса государства, в котором они проживают", – пояснил Ландсбергис.

Напомним, с 1 марта правительство Литвы решило закрыть пограничные пункты пропуска на границе с Беларусью "Лаворишкес" и "Райгардас". Власти Литвы утверждают, что этот шаг направлен на решение проблем национальной безопасности, контрабанды, нарушений международных санкций.

А Департамент миграции Литвы планирует проверить более 18 тысяч белорусов, которые прибыли в страну еще до введения ограничений в 2022 году.