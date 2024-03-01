Байден визнав, що припинення вогню в Газі може не початися у понеділок

Президент США Джо Байден заявив, що не втрачає надії на тимчасову паузу в бойових діях між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС, але навряд чи вона почнеться до понеділка, як він спочатку планував.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

"Надія не вмирає. Я говорив по телефону з людьми у регіоні. Я все ще працюю над цим. Можливо, (це відобудеться) не до понеділка, але я сподіваюся", – сказав Байден журналістам у четвер перед відльотом до штату Техас.

Водночас він попередив, що загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу, що сталося у четвер, ускладнить ці переговори. За словами американського лідера, його адміністрація розслідує інцидент.

Пізніше Білий дім оголосив, що президент говорив у четвер з лідерами Катару та Єгипту, які разом зі США виступають модераторами переговорів про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

Цього тижня Байден висловив оптимізм, що учасники переговорів досягають прогресу, та що припинення вогню може набути чинності вже в понеділок.

Радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Джейк Салліван заявив минулими вихідними, що сторони домовилися про "широкі контури" можливої угоди щодо припинення вогню.

Угода, що напрацьовується, передбачає припинення бойових дій на шість тижнів, щоб дати можливість звільнити ізраїльських заручників в обмін на палестинських в'язнів та доставити більше гуманітарних вантажів на територію, охоплену війною.

За словами Пентагону, внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку з боку терористичного угруповання ХАМАС загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Джо Байдена готується відправити Ізраїлю нову партію військової допомоги, незважаючи на те, що США наполягають на припиненні вогню в секторі Гази через значну кількість цивільних жертв.