США будут сбрасывать гумпомощь в Газу с самолетов

Президент США Джо Байден 1 марта объявил, что Штаты начнут сбрасывать продовольственную помощь населению сектора Газа с воздуха на фоне углубления гуманитарного кризиса и осложнения доставки помощи наземным путем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Во время выступления в Белом доме Байден заявил, что США будут "делать все возможное", чтобы доставить дополнительную помощь в сектор Газа, который находится под обстрелами со стороны Израиля после террористических атак группировки ХАМАС 7 октября.

Американский президент сказал, что помощь поступает в Газу недостаточно быстро, и добавил, что работает над заключением соглашения о немедленном прекращении огня, которое бы позволило доставить дополнительную помощь.

Сокращение гумпомощи в Газу в последние недели связано с израильскими обстрелами, под которые попадали гуманитарные работники и силы безопасности ХАМАС, ранее патрулировавшие конвои, и нежелание Израиля открывать дополнительные наземные маршруты, несмотря на просьбы США.

В течение недели помощь с самолетов жителям Газы уже сбрасывали Иордания, Египет, ОАЭ, Катар и Франция. Это может несколько облегчить ситуацию в регионе, но не решит проблемы, потому что воздушный путь не способен заместить все объемы наземного.

США длительное время обсуждает с Израилем и другими заинтересованными сторонами возможность создания морского коридора для доставки гуманитарной помощи в Газу, но для этого необходимо решить многочисленные логистические проблемы.

По словам главы Пентагона, в результате военной операции Израиля в секторе Газа в ответ на атаку со стороны террористической группировки ХАМАС погибли более 25 тысяч палестинских женщин и детей.