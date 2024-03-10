Португалія обирає новий парламент на дострокових виборах

Зранку у неділю, 10 березня, у Португалії розпочалось голосування на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Вибори проходять на тлі корупційних скандалів та економічних труднощів в країні. Є побоювання, що низка скандалів підірвала віру виборців в помірковані основні партії, і що радикальна права популістська сила під назвою Chega ("Досить") досягне успіху.

Низка нещодавніх корупційних скандалів кинула тінь на дві партії, які почергово перебували при владі в Португалії протягом десятиліть – лівоцентристську Соціалістичну партію та правоцентристську Соціал-демократичну партію.

Очікується, що ці дві партії наберуть більшість голосів на виборах, а правопопулістська Chega матиме третій результат.

В руках у популістів може навіть опинитися так звана "золота акція", якщо партії-переможниці знадобиться підтримка для формування уряду.

Дострокові вибори спричинила відставка уряду Антоніу Кошти у грудні минулого року на тлі корупційного скандалу. Детальніше про нього читайте в статті "Європейської правди".