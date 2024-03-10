Португалия выбирает новый парламент на досрочных выборах

Утром в воскресенье, 10 марта, в Португалии началось голосование на досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Выборы проходят на фоне коррупционных скандалов и экономических трудностей в стране. Есть опасения, что ряд скандалов подорвал веру избирателей в умеренные основные партии, и радикальная правая популистская сила под названием Chega ("Хватит") достигнет успеха.

Ряд недавних коррупционных скандалов бросил тень на две партии, которые поочередно находились у власти в Португалии в течение десятилетий – левоцентристскую Социалистическую партию и правоцентристскую Социал-демократическую партию.

Ожидается, что эти две партии наберут большинство голосов на выборах, а правопопулистская Chega будет иметь третий результат.

В руках у популистов может даже оказаться так называемая "золотая акция", если партии-победительнице понадобится поддержка для формирования правительства.

Причиной досрочных выборов стала отставка правительства Антониу Кошты в декабре прошлого года на фоне коррупционного скандала. Подробнее о нем читайте в статье "Европейской правды".