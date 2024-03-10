У Берліні пройшла акція на підтримку лівих терористів RAF: в уряді виступили з критикою

У німецькій столиці Берліні напередодні кілька сотень людей влаштували ходу на підтримку Даніели Клетте – колишньої учасниці лівого терористичного угруповання RAF.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Демонстранти зібралися ближче до вечора в районі Кройцберг і пройшли, зокрема, вулицею Себастіанштрассе, де колишня терористка проживала під вигаданим ім'ям до свого арешту 26 лютого.

Акція на підтримку екстерористки та інших колишніх учасників RAF була організована приватною особою.

Гасло заходу звучало так: "Зупиніть державний тероризм – солідарність із тими, хто заліг на дно, та ув'язненими".

dpa

За даними поліції, в акції взяли участь близько 600 осіб.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер засудила демонстрацію в Берліні на підтримку RAF.

"RAF жорстоко вбили 34 людини. Тут нічого, абсолютно нічого прославляти", – заявила міністерка.

Вона побажала, щоб ті, хто проявляє солідарність з терористами, які переховуються, "хоча б на секунду задумалися про те, що це означає для сімей в скорботі тих багатьох людей, які були вбиті RAF".

Фезер також заявила, що вилучена під час поліцейських заходів в Берліні зброя свідчить про те, що терористи все ще становлять значну загрозу.

На її переконання, правоохоронцям необхідно ще також з'ясувати, які саме прихильники дозволили терористам RAF так довго залишатися в підпіллі і продовжують допомагати їм це робити і сьогодні.

"Лівоекстремістські кола залишаються під пильною увагою органів безпеки", – попередила Фезер.

Раніше повідомляли, що у Берліні заарештували колишню ліву терористку Даніелу Клетте, яка переховувалась понад 30 років.

Під час обшуку у квартирі, де затримали Клетте, були виявлені ручна граната та інші небезпечні предмети.

Наразі поліція розшукує двох колишніх членів терористичного угруповання "Фракція Червоної армії".