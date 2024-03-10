В Берлине прошла акция в поддержку левых террористов RAF: в правительстве выступили с критикой

В немецкой столице Берлине накануне несколько сотен человек устроили шествие в поддержку Даниэлы Клетте – бывшей участницы левой террористической группировки RAF.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Демонстранты собрались ближе к вечеру в районе Кройцберг и прошли, в частности, по улице Себастианштрассе, где бывшая террористка проживала под вымышленным именем до своего ареста 26 февраля.

Акция в поддержку экс-террористки и других бывших участников RAF была организована частным лицом.

Лозунг мероприятия звучал так: "Остановите государственный терроризм – солидарность с теми, кто залег на дно, и заключенными".

По данным полиции, в акции приняли участие около 600 человек.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер осудила демонстрацию в Берлине в поддержку RAF.

"RAF жестоко убили 34 человека. Здесь нечего, абсолютно нечего прославлять", – заявила министр.

Она пожелала, чтобы те, кто проявляет солидарность с террористами, которые скрываются, "хотя бы на секунду задумались о том, что это означает для семей в скорби тех многих людей, которые были убиты RAF".

Фезер также заявила, что изъятое во время полицейских мероприятий в Берлине оружие свидетельствует о том, что террористы все еще представляют значительную угрозу.

По ее убеждению, правоохранителям необходимо еще также выяснить, какие именно сторонники позволили террористам RAF так долго оставаться в подполье и продолжают помогать им это делать и сегодня.

"Левоэкстремистские круги остаются под пристальным вниманием органов безопасности", – предупредила Фезер.

Ранее сообщалось, что в Берлине арестовали бывшую левую террористку Даниэлу Клетте, которая скрывалась более 30 лет.

Во время обыска в квартире, где задержали Клетте, были выявлены ручная граната и другие опасные предметы.

Сейчас полиция разыскивает еще двух бывших членов террористической группировки "Фракция Красной армии".