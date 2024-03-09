Глава МЗС Франції: Україна не просить нас надіслати війська, але ми нічого не виключаємо

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне зустрівся зі своїми балтійськими та українськими колегами, щоб підтримати ідею про те, що іноземні війська можуть допомогти Києву в таких сферах, як розмінування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

"Україна не просить нас надіслати війська. Наразі Україна просить нас надіслати боєприпаси. Ми нічого не виключаємо на найближчі місяці", – зазначив Сежурне.

Міністр неодноразово згадав про операції з розмінування як про можливість, кажучи, що це "може означати наявність певного персоналу, (але) не для того, щоб воювати".

За його словами, не Росія має вказувати, як західні союзники повинні допомагати Україні в найближчі місяці чи роки.

"Не Росія має організовувати те, як ми розгортаємо наші дії, або встановлювати червоні лінії. Ми повинні вирішувати це між собою", – резюмував Сежурне.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон вкотре прокоментував свою заяву про те, що "не можна виключати" можливого розгортання військ західних держав в Україні.

На питання про те, що він "не виключає" введення західних військ в Україну, Макрон відповів: "Не виключати чогось не означає це робити".

Президент Франції минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.