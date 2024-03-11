Співлідер партії Шольца проти обміну Taurus на Storm Shadow

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль не підтримав ідею обміну ракет Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.

Його заяву наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи ідею такого обміну, Клінгбайль зазначив, що необхідно поставити Україні якомога більшу кількість боєприпасів.

"Саме на цьому всі повинні зосередитися, а не на інших дискусіях", – сказав він, коли його спитали про можливість обміну ракетами з Великою Британією.

Клінгбейль також підкреслив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц має повну підтримку своєї позиції щодо відмови надавати Україні Taurus.

Раніше ідею обміну ракетами з Британією підтримала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.

Депутат німецького Бундестагу від "Зелених" Антон Гофрайтер підтримав британську пропозицію, тоді як представник опозиційної фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Йоганн Вадефуль проти такого обміну, оскільки, на його переконання, Україна має отримати саме Taurus.