Сопредседатель партии Шольца против обмена Taurus на Storm Shadow

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль не поддержал идею обмена ракет Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.

Его заявление приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Комментируя идею такого обмена, Клингбайль отметил, что необходимо поставить Украине как можно большее количество боеприпасов.

"Именно на этом все должны сосредоточиться, а не на других дискуссиях", – сказал он, когда его спросили о возможности обмена ракетами с Великобританией.

Клингбайль также подчеркнул, что канцлер Германии Олаф Шольц имеет полную поддержку своей позиции относительно отказа предоставлять Украине Taurus.

Ранее идею обмена ракетами с Британией поддержала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил Германии обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.

Депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Антон Гофрайтер поддержал британское предложение, тогда как представитель оппозиционной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Иоганн Вадефуль против такого обмена, поскольку, по его убеждению, Украина должна получить именно Taurus.