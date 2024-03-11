У Німеччині засудили до довічного ув’язнення американця за вбивство туристки біля відомого замку

У Німеччині засудили до довічного ув’язнення громадянина США за зґвалтування і вбивство іншої американки азійського походження поблизу замку Нойшванштайн та замах на вбивство її подруги.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Справа стосується випадку, що стався на стежці біля популярного баварського замку Нойшванштайн у червні 2023 року. Дві подруги-громадянки США родом з Азії гостювали у Баварії, продовжуючи велику мандрівку європейськими країнами, і раніше не були знайомі з нападником.

Як встановив суд міста Кемптен, звинувачуваний вчинив сексуальне насильство над 21-річною дівчиною, після чого душив її ременем і скинув у прірву біля стежки. Перед тим він зіштовхнув туди її 22-річну подругу, яка намагалась його зупинити. Також з’ясувалось, що він зафільмував свої дії "на пам’ять".

Подруга після падіння вижила і викликала допомогу. Перша дівчина згодом померла у лікарні.

Суд дійшов висновку, що головним мотивом нападника стали його сексуальні фантазії і фіксація на жінках азійської зовнішності. Зокрема, на його цифрових пристроях виявили порнографічні фільми з кадрами нападів і насильства над дівчатами-азіатками.

Звинувачуваний, якому на той час було 30 років, визнав свою провину, але захист планує подавати апеляцію.