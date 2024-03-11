В Германии приговорили к пожизненному заключению американца за убийство туристки возле известного замка

В Германии приговорили к пожизненному заключению гражданина США за изнасилование и убийство американки азиатского происхождения вблизи замка Нойшванштайн и за покушение на убийство ее подруги.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Дело касается случая, произошедшего на тропе возле популярного баварского замка Нойшванштайн в июне 2023 года. Две подруги-гражданки США родом из Азии гостили в Баварии, продолжая большое путешествие по европейским странам, и ранее не были знакомы с нападавшим.

Как установил суд города Кемптен, обвиняемый совершил сексуальное насилие над 21-летней девушкой, после чего душил ее ремнем и сбросил в пропасть возле тропы. Перед тем он столкнул туда ее 22-летнюю подругу, которая пыталась его остановить. Также выяснилось, что он заснял свои действия на камеру "на память".

Подруга после падения выжила и вызвала помощь. Другая девушка впоследствии умерла в больнице.

Суд пришел к выводу, что главным мотивом нападающего стали его сексуальные фантазии и фиксация на женщинах азиатской внешности. В частности, на его цифровых устройствах обнаружили порнографические фильмы с кадрами нападений и насилия над девушками-азиатками.

Обвиняемый, которому на то время было 30 лет, признал свою вину, но защита планирует подавать апелляцию.