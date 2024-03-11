Конституційний суд Молдови підтвердив: державна мова країни – румунська

Молдовський Конституційний суд 11 березня частково відхилив скаргу депутатів Партії соціалістів і комуністів, які оскаржували закон про визнання державною мовою країни румунську, а не молдовську.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила пресслужба суду.

Автори скарги – молдовські депутати-соціалісти Зінаїда Гречаний, Влад Батринча і депутат-комуніст Владімір Воронін – стверджували, що закон про румунську мову недійсний, бо передбачав зміни до конституції. А його ухвалили простою більшістю, а не двома третинами голосів.

А молдовська партія влади PAS стверджувала, що йдеться не про зміну конституції, а про виконання рішення Конституційного суду Молдови від 2013 року. Тоді він ухвалив, що Декларація про незалежність Молдови вища за конституцію, зокрема і в питанні назви мови.

Зрештою Конституційний суд Молдови відхилив скаргу в частині, яка стосувалась зміни термінів, пов’язаних із "молдовською мовою", в законодавстві країни.

"Молдовська мова" – штучний термін, який придумали у Радянському Союзі, хоча прибічників "молдовської мови" у Молдові й досі лишається чимало.

Закон, який усуває це поняття з конституції та інших законів й натомість запроваджує "румунську мову", набув у Молдові чинності навесні 2023 року. Того ж року Україна також офіційно відмовилась від визнання "молдовської мови".

Про ситуацію довкола "молдовської мови" читайте у статті Кінець "молдовської мови". Нащо Молдова змінює конституцію та чому це важливо для України.